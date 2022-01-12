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1 час назад

Назван виновник ухудшения отношений между Россией и Чехией

Российское руководство считает Чехию виновницей ухудшения двусторонних отношений с РФ, заявил бывший директор информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин изданию «ПолитЭксперт», комментируя заявление главы МИД Чехии Яна Липавского о поисках вариантов для разморозки российско-чешских отношений.

По словам Топорнина, российское руководство будет ожидать первого шага по восстановлению диалога от Праги.

«Наш МИД и руководство страны наверняка ожидают, что первый шаг должна сделать Чехия. Поскольку именно она, по мнению дипломатов, виновата в ухудшении отношений», - сказал он.

Европеист напомнил, что именно Прага в прошлом году безосновательно обвинила Россию в причастности к организации взрывов на складах во Врбетице в 2014 году, после чего дипломатические отношения стран практически сошли на нет.

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По словам Топорнина, заявление нового главы МИД Чехии – это сигнал России о готовности к диалогу, но Россия не станет выступать инициатором разморозки отношений.

«Однако если чехи сделают первый ход, то отклик от РФ будет. Мы тоже заинтересованы в нормализации отношений, восстановлении полноценной работы наших дипломатических и консульских представительств», - заключил эксперт.

Весной 2021 года власти Чехии выдвинули обвинение в адрес России в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году. После этого Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. Москва, в свою очередь, объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства и внесла Чехию в список «недружественных государств».

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