«Глухая провинция»: Раймонд Паулс высказался о ситуации в Латвии

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией - не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», - сказал музыкант журналистам.