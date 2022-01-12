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1 час назад

«Глухая провинция»: Раймонд Паулс высказался о ситуации в Латвии

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что Латвия стала «глухой провинцией». По его мнению, упустив российский рынок, страна потеряла свои возможности, сообщает местная газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

«Глухая провинция»: Раймонд Паулс высказался о ситуации в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией - не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», - сказал музыкант журналистам.

Напомним, в 2004 году Латвия стала членом Евросоюза и НАТО.

Маэстро также раскритиковал действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории республики части российских телеканалов.

"У нас есть общественное радио и общественное телевидение - как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача - сохранять латышский язык и латышскую культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два: Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) и Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ)", - добавил он.

Народный артист СССР Раймонд Паулс 12 января отмечает свой 86-й день рождения. Паулс - автор многих популярных песен, которые исполняют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и другие музыканты.

В мире,Валерий Леонтьев,Лайма Вайкуле,Раймонд Паулс,Алла Пугачева,НАТО,ЕС,
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