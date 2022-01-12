«Глухая провинция»: Раймонд Паулс высказался о ситуации в Латвии

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что Латвия стала «глухой провинцией». По его мнению, упустив российский рынок, страна потеряла свои возможности, сообщает местная газета Neatkarīgā Rīta Avīze.
«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией - не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», - сказал музыкант журналистам.
Маэстро также раскритиковал действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории республики части российских телеканалов.
"У нас есть общественное радио и общественное телевидение - как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача - сохранять латышский язык и латышскую культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два: Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) и Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ)", - добавил он.
Народный артист СССР Раймонд Паулс 12 января отмечает свой 86-й день рождения. Паулс - автор многих популярных песен, которые исполняют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и другие музыканты.