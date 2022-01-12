Кабмин Украины назвал приоритеты на 2022 год

Кабинет министров Украины на заседании в среду очертил приоритеты своей работы на 2022 год, среди которых названы продолжение сотрудничества с МВФ, курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, реформы, направленные на достижение энергонезависимости, инфраструктурные проекты.

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"На сегодняшнем заседании правительства определяем приоритеты, важные задачи и проекты на 2022 год", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, одним из приоритетов правительства является обеспечение макрофинансовой стабильности страны путем сокращения госдолга до 50,8% ВВП и продолжение сотрудничества с международными партнерами, которые предоставляют стране кредитную помощь.

"Это продолжение программы макрофинансовой помощи с ЕС и подписание новой совместной программы с МВФ по поддержке реформ на Украине по окончании действия программы stand-by", - уточнил он.

Украина, по словам Шмыгаля, также планирует в 2022 году подписать соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, Тунисом, Канадой, Иорданией и обновить торговое соглашение с США. Кроме того, Киев планирует подписание "промышленного безвиза" (признания Евросоюзом соответствия украинской продукции техническим требованиям европейского рынка) и обновления соглашения об ассоциации с ЕС. Приоритетом также остаются реформы, связанные с евроатлантической интеграцией.

Шмыгаль сообщил, что в 2022 году правительство сосредоточится и на достижении страной энергетической независимости, которую, по его словам, обеспечит интеграция украинского рынка газа и электроэнергии с европейским, развитие атомной энергетики, диверсификация поставок ядерного топлива.