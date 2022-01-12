Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко

«Всем известно, что Пётр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 9:00 и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — приводит РИА Новости слова адвоката.