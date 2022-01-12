«Стали провинцией Запада»: Паулс высказался о разрыве Латвии с Россией

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — сказал пианист.