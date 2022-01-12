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45 минут назад

«Стали провинцией Запада»: Паулс высказался о разрыве Латвии с Россией

Знаменитый латышский композитор Раймонд Паулс выразил сожаление, что Латвия в области культуры потеряла российский рынок и стала провинцией Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стали провинцией Запада»: Паулс высказался о разрыве Латвии с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — сказал пианист.

Композитор, который сегодня, 12 января, отметил свое 86-летие, выразил сожаление, что Латвия упустила свои возможности.

Напомним, что ранее стало известно, что руководители Латвии, Литвы и Эстонии вынуждают Россию вернуться к доктрине упреждающего удара, размещая американское вооружение за «30 серебряников по текущему курсу» и предавая своих жителей.

Как заявил военный эксперт Александр Жилин, РФ приходится реагировать на размещение оружия «фактически под Калининградом» и возвращаться к доктрине упреждающего удара.

В мире,Александр Жилин,Раймонд Паулс,
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