Знаменитый латышский композитор Раймонд Паулс выразил сожаление, что Латвия в области культуры потеряла российский рынок и стала провинцией Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — сказал пианист.
Композитор, который сегодня, 12 января, отметил свое 86-летие, выразил сожаление, что Латвия упустила свои возможности.
Напомним, что ранее стало известно, что руководители Латвии, Литвы и Эстонии вынуждают Россию вернуться к доктрине упреждающего удара, размещая американское вооружение за «30 серебряников по текущему курсу» и предавая своих жителей.
Как заявил военный эксперт Александр Жилин, РФ приходится реагировать на размещение оружия «фактически под Калининградом» и возвращаться к доктрине упреждающего удара.