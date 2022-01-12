Полицейские пострадали в столице Болгарии в ходе протестов

В ходе протестов против зеленых сертификатов в столице Болгарии Софии пострадали восемь полицейских. Об этом сообщает телеканал BNT.

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Тысячи людей со всей страны приехали в столицу, чтобы принять участие в демонстрациях против зеленых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации гражданина от коронавируса. Правоохранители были ранены при попытке митингующих проникнуть в здание Народного собрания (парламента).