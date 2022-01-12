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1 час назад

Два советника из США устроились на работу в Минобороны Украины

Двое советников из США устроились на работу на постоянной основе в министерство обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба директората политики в сфере обороны украинского минобороны.

Два советника из США устроились на работу в Минобороны Украины
Фото: Телеграм-канал «РИА Новости»Телеграм-канал «РИА Новости»

«Одиннадцатого января 2022 года в директорате политики в сфере обороны министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун», — указано в сообщении.

Отмечается, что американцы будут оказывать украинскому ведомству консультативно-совещательную помощь при реализации мер оборонной реформы по вопросам политики в сфере обороны, а также евроатлантической интеграции.

Ранее сообщалось, что США в рамках оказания «тайной помощи» Украине планируют направить этой стране радарную систему и морское оборудование на сумму в $200 млн, которые были взяты у Пентагона. Такая сумма была утверждена в рамках полномочий президента Соединенных Штатов Джо Байдена на списание бюджетных средств.

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