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1 час назад

Новый казахстанский министр ответил на обвинения в русофобии

Назначенный на должность министра информации Казахстана Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии, которые ранее ему предъявил глава Россотудничества Евгений Примаков, публикацию на эту тему он сделал на странице в Facebook. В ней он рассказал, что его образ искуственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями.

Новый казахстанский министр ответил на обвинения в русофобии
Фото: Аскар Умаров/facebook.comАскар Умаров/facebook.com

Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы, — написал Умаров.

По словам чиновника, он хорошо понимает, насколько союзнические отношения с Россией важны для Казахстана.

Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Ещё раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями, — заявил глава Мининформации.

Умаров также рассказал о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».

Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана

Ранее Евгений Примаков заявил, что возглавляемое им ведомство отказывается сотрудничать и поддерживать любые контакты с назначенным министром.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД. Как выяснилось, несколько лет назад различные издания писали о том, что ныне назначенный министр информации Аскар Умаров под ником TurkMedia публиковал в соцсетях скандальные посты и комментарии. В частности, русских жителей Казахстана он называл «навязанной диаспорой» и «руснёй», а Великую Отечественную — чужой войной.

В мире,Евгений Примаков,Министерство обороны,МИД,МВД,
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