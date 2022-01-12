В Германии допустили блокировку Telegram

Глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней мере, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства, сообщает газета Zeit.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Выписывается много предписаний о нарушениях, но их исполнение частично буксует. Мы должны тут поднажать, чтобы взять феномен под контроль. Но для этого нам нужно европейское решение», – передает РИА «Новости» ее слова.

При этом Фезер добавила, что у Германии «в одиночку нет шансов» урегулировать ситуацию вокруг соцсети. «Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис – это было явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен – тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости. Мы изучаем это», – сказала Фезер.

Также глава МВД Германии ответила на вопрос будет ли отключение Telegram крайней мерой, если ничто не принесет плодов. «Мы являемся правовым государства, но мы не можем это исключить само по себе. Отключение имело бы тяжелые последствия и было бы действительно крайней мерой. До этого должны провалиться все другие опции», – отметила министр.

А на вопрос, должно ли это беспокоить основателя соцсети Павла Дурова, Фезер заявила, что «ему следовало беспокоится о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию».