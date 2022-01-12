Во Франции запретили секс с родственниками

Французское правительство намерено запретить инцест на законодательном уровне. Это первое подобное решение, принятое за более чем 200 лет. О решении правительства рассказал государственный секретарь по делам детей Адриен Таке, цитату приводит The Times .

Сексуальные отношения с родственниками пока разрешены, если в них не участвуют дети. Однако теперь они будут запрещены даже между родственниками старше 18 лет. Такое решение принимают впервые с 1791 года: тогда инцест был декриминализирован в связи с постепенной секуляризацией государства.