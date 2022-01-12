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1 час назад

Во Франции запретили секс с родственниками

Французское правительство намерено запретить инцест на законодательном уровне. Это первое подобное решение, принятое за более чем 200 лет. О решении правительства рассказал государственный секретарь по делам детей Адриен Таке, цитату приводит The Times.

Во Франции запретили секс с родственниками
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Сексуальные отношения с родственниками пока разрешены, если в них не участвуют дети. Однако теперь они будут запрещены даже между родственниками старше 18 лет. Такое решение принимают впервые с 1791 года: тогда инцест был декриминализирован в связи с постепенной секуляризацией государства.

«Независимо от возраста, у ребенка не может быть сексуальных отношений с родителем. Это не вопрос возраста, это вопрос согласия [на секс с родственником]. Мы выступаем против инцеста», — заявил Таке.

Пока министр не рассказал, кого именно будет касаться закон и относятся ли к нему отношения между членами в приемной семье.

В мире,Газета The Times,
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