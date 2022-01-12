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18 минут назад

Правнук Льва Толстого умер в США

Правнук великого русского писателя Льва Толстого Сергей Толстой скончался в США в возрасте 99 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Правнук Льва Толстого умер в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, единственный сын внучки писателя Веры Толстой умер 4 января в хосписе в Бетесде, штат Мэриленд. По словам доверенного лица Толстого, причиной смерти стали хронические болезни, а также возможно перенесенный им инсульт.

Сергей Толстой был одним из 200 прямых потомков великого русского писателя. Он провел большую часть жизни в Европе, «играя в азартные игры», а в 1960-х годах переехал в США. При этом, уже живя в Вашингтоне, правнук писателя продолжал постоянно делать ставки на скачках и называл себя «бездомным графом», отмечает газета.

Толстой рассказывал The Post в 2010 году, что его доход составляет $213 ежемесячного социального пособия, из которых $64 уходили на оплату аренды в приюте для малообеспеченных в St. Mary's Court.

В конце своей жизни потомок Толстого периодически посещал семейные встречи в Ясной Поляне, где его прадед провел большую часть своей жизни.

Ранее стало известно о смерти русского писателя-прозаика, эссеиста, переводчика и врача Бориса Хазанова (наст. имя — Геннадий Моисеевич Файбусович). Он скончался во вторник, 11 января, в одной из больниц Мюнхена. 16 января писателю бы исполнилось 94 года.

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