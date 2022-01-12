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1 час назад

Раскрыты подробности поездки Токаева в Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал сегодня в пострадавшую от беспорядков Алма-Ату, где встретился с близкими погибших силовиков и принял участие в заседании оперативного штаба. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, пишет Tengrinews.kz.

Ранее в соцсетях и СМИ появились кадры с проездом по улицам Алма-Аты президентского кортежа. В составе колонны были броневики спецназа, спецтранспорт с комплексами радиоэлектронного противодействия, также кортеж сопровождал вертолет, отмечал телеканал «360».

В свою очередь Берик Уали подтвердил, что глава государства приехал в Алма-Ату.

«Подтверждаем, что президент прибыл в Алма-Ату. Принимал участие в заседании оперативного штаба в городе. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих. Президент выразил соболезнования и вручил награды», - рассказал он.

По словам пресс-секретаря, Касым-Жомарт Токаев посетил и пострадавших, находящихся в больницах города.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

По данным информационного центра комендатуры Алма-Аты, 11 января были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города. Всего в Алма-Ате были задержаны 1 тысяча 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов, пояснили в ведомстве.

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