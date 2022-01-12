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1 час назад

На Украине назвали изъян в идее ввести продуктовые карточки

Идея украинских властей ввести продуктовые карточки приведет к росту бедности и не решит проблемы. О последствиях обсуждаемых в Киеве мер социальной поддержки граждан предупредил финансист Алексей Кущ, передает «Обозреватель».

На Украине назвали изъян в идее ввести продуктовые карточки
Фото:  Валентин Огиренко / Reuters Валентин Огиренко / Reuters

По всей Украине растут цены на продукты. Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко предсказал увеличение цен на продовольственные товары еще на 10-20 процентов. В связи с этим в Киеве рассматривают возможности финансово поддержать незащищенные слои населения. Подняли и вопрос введения продуктовых карточек.

Однако идею раскритиковали финансисты. Кущ предрек Украине рост бедности из-за таких мер, указав на скрытый изъян предлагаемой меры. «Государство якобы поможет самым бедным, но в результате роста цен, спровоцированного такой помощью, пострадает еще 40-50 процентов людей, которые находятся в зоне так называемой буферной бедности и которым никто не будет помогать», — пояснил он.

В современной истории карточки на товары стали активно использоваться воюющими державами во время Первой мировой войны. В достаточно обеспеченной продуктами России продуктовые карточки вводились только на сахар, однако после проблем на фронте и экономических ошибок временному правительству пришлось начать регулировать карточками выдачу многих продуктов питания. Советские власти подхватили инициативу, и карточки стали одной из систем централизованного распределения товаров в СССР. В капиталистических странах карточки используют иначе — они являются не средством распределения, а формой льготы для бедных слоев населения.

Ранее о продуктовых карточках позитивно высказался депутат Государственной Думы от «Единой России» Владимир Гутенев. По его мнению, такая система может простимулировать потребление отечественных продуктов.

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