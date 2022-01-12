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14 минут назад

Токаев прибыл в Алма-Ату

В пострадавшую от беспорядков Алма-Ату прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Telegram-канал Wargonzo. Для главы государства этот город является родным. Отмечается, что у дома отдыха казахстанского лидера выставили дополнительную охрану и бронетехнику.

В Сети также появилось видео, на котором, по предварительной информации, запечатлён кортеж Токаева. У его дома дежурит спецназ. Кроме того, в самом крупном городе Казахстана слышен гул вертолетов.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана 11 января задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тысячи возможных участников террористических атак, мародёрских нападений и других преступлений. У них изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

В мире,Видео,Совет коллективной безопасности,
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