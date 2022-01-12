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1 час назад

Байден в третий раз назвал Харрис главой государства

Президент США Джо Байден снова назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства, сообщает телеканал Fox News. Таким образом, он уже третий раз ошибается, говоря о Харрис. На этот раз американский лидер оговорился, выступая в Университетском центре Атланты.

Байден в третий раз назвал Харрис главой государства
Фото: AP Photo/Patrick SemanskyAP Photo/Patrick Semansky

"На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на до и после", – сказал он.

Ранее американский лидер уже называл вице-президента Камалу Харрис президентом. Еще раньше он называл ее будущим президентом США.

Недавно Байден допустил оговорку, перепутав бывших глав государства Барака Обаму и Дональда Трампа. Президент США заявил, что в 2009 году тогдашний президент Трамп попросил его вывести из кризиса автомобильную промышленность.

До этого во время речи о России президент США перепутал фамилию Владимира Путина, назвав российского главу Клутиным.Также Байден путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Владимир Путин,Fox News,
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