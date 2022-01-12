Пока вы спали: повторение казахского сценария и испытания в КНДР

Фото: Reuters Reuters

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КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

КНДР 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, которая поразила цель на расстоянии одной тысячи километров. Об этом сообщил официальный печатный орган Трудовой партии страны «Нодон Синмун».

За испытаниями, по данным издания, наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который особо поблагодарил разработчиков, назвав создание ракеты «огромным успехом», влияющим на обороноспособность государства.

Турция опасается повторения казахстанского сценария

Турецкая оппозиция обвинила власти страны в запоздалой реакции на события в Казахстане, где акции протеста вылились в погромы, мародерство и столкновения с силовиками, подчеркнув, что Анкара демонстрирует «слабость с точки зрения внутренней солидарности тюркского мира». Об этом пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что правящая турецкая коалиция «с большой тревогой наблюдает за развитием событий в Казахстане», так как такой сценарий может быть реализован и в самой Турции в связи с ухудшающимися экономическими условиями.

Миротворцы ОДКБ рассказали об отношении жителей Казахстана

На фоне беспорядков в Казахстан были переброшены военнослужащие из стран Организации договора о коллективной безопасности. Эта миссия оказалась одной из самых стремительных, и вывод контингента начнется уже 13 января. Как проходила первая миротворческая операция ОДКБ, разбирались «Известия».

За трое суток в Казахстан были доставлены более двух тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Они взяли под охрану стратегические объекты, в том числе и аэропорт, ТЭЦ и хлебобараночный комбинат в Алма-Аты. По словам опрошенных изданием миротворцев, местные жители отнеслись к ним очень тепло и выполняют все просьбы. При этом военнослужащим приходится особое внимание уделять пропускному режиму и досмотру.

Оценены перспективы роста зарплат у россиян

Ранее в СМИ появилась информация о том, что зарплаты россиян в соответствии с требованием Трудового кодекса могут быть проиндексированы на размер инфляции — 8,39%. Однако опрошенные «Известиями» эксперты напомнили, что обязать работодателей поднять зарплаты практически невозможно.

По словам экспертов, индексация заработных плат хотя и предусмотрена законом, но штрафные санкции к малому и среднему бизнесу за подобные нарушения на практике не применяются. При этом государство, как крупнейший работодатель, может принять решение повысить зарплаты бюджетникам.

В России растет число мошенничеств с жильем

В России на фоне пандемии и роста популярности дистанционных сделок увеличилось число афер с недвижимостью и ипотекой. Как не попасться на уловки мошенников, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.