В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
1 час назад

Нур-Султану предрекли скорое переименование

После беспорядков в Казахстане не обойдется без ревизии наследия первого президента страны Нурсултана Назарбаева, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что Нур-Султан, столицу Казахстана, скоро переименуют в Астану.

Нур-Султану предрекли скорое переименование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я полагаю, что достаточно быстро это произойдет. Нур-Султан снова станет Астаной, судя по тому, что в официальных сообщениях уже название Нур-Султан не звучит, а просто звучит столица Казахстана», — отметил политолог.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева, в честь которого в 2019 году переименовали столицу. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти. Протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник Назарбаеву.

Накануне беспорядков экс-президент исчез из публичного пространства. В минувшую пятницу, 7 января, казахское издание сообщило, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну, однако 8 января его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что бывший президент находится в Нур-Султане и продолжает работу, находясь на связи с Токаевым и главами дружественных Казахстану государств. Калачев в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что Назарбаев мертв или недееспособен.

В мире,Айдос Укибай,Нурсултан Назарбаев,Константин Калачев,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители