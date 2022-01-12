Нур-Султану предрекли скорое переименование

После беспорядков в Казахстане не обойдется без ревизии наследия первого президента страны Нурсултана Назарбаева, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что Нур-Султан, столицу Казахстана, скоро переименуют в Астану.

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«Я полагаю, что достаточно быстро это произойдет. Нур-Султан снова станет Астаной, судя по тому, что в официальных сообщениях уже название Нур-Султан не звучит, а просто звучит столица Казахстана», — отметил политолог.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева, в честь которого в 2019 году переименовали столицу. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти. Протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник Назарбаеву.