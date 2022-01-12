В Алма-Ате предотвратили массовое отравление жителей

Стало известно, какую задачу взвалили на миротворцев из Армении во время беспорядков в Казахстане. Оказалось, им пришлось охранять водопровод в Алматы. Об этом рассказал командир миротворческого подразделения от республики майор Арапет Макарчан.
По его словам, имеющаяся информация гласила: террористы намереваются отравить местных жителей водой из-под крана, поэтому армян направили на водозабор «Дружба» пресекать любые попытки навредить гражданам. Макарчан уточнил, что это была лишь одна из задач. Вторая - обеспечение безопасности крупнейшего хлебозавода, передает ТАСС.
Ранее стало известно, когда миротворцев ОДКБ начнут выводить из Казахстана.