Дочь Назарбаева пропустила заседание мажилиса

Дочь бывшего президента Казахстана и депутат Дарига Назарбаева не пришла на заседание мажилиса. Как сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан в пресс-службе нижней палаты, она находится на больничном.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику, в стране остался только его брат Болат.

Она на больничном, как и другие её коллеги, которых тоже нет на заседании, — сказали в мажилисе.