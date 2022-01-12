Дочь Назарбаева пропустила заседание мажилиса

Дочь бывшего президента Казахстана и депутат Дарига Назарбаева не пришла на заседание мажилиса. Как сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан в пресс-службе нижней палаты, она находится на больничном.
Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику, в стране остался только его брат Болат.
Она на больничном, как и другие её коллеги, которых тоже нет на заседании, — сказали в мажилисе.
По информации издания, Дарига Назарбаева уже не в первый раз пропускает пленарные заседания палаты. Её также не было 11 января, когда президент Касым-Жомарт Токаев озвучил имя нового премьер-министра.