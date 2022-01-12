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52 минуты назад

Стала известна зарплата Зеленского за 2021 год

Официальная заработная плата за 2021 год у президента Украины Владимира Зеленского оказалась почти в три раза ниже, чем у секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и значительно меньше зарплаты многих народных депутатов. Об этом сообщает Biz.today.ua со ссылкой на данные Государственного управления делами (ГУД) .

Стала известна зарплата Зеленского за 2021 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, украинский лидер получал должностной оклад в размере 28 тыс. гривен в месяц (76 тыс. руб.), это без добавок и премий. В общей сложности в течение года глава государства заработал 365 тыс. гривен (992 800 руб.). Из этой суммы было взыскано налогов в общей сложности чуть более 65 тыс. гривен (176 800 руб.).

При этом, доходы секретаря СНБО Алексея Данилова в 2021 году составили 900 тыс. гривен (2 ,45 млн руб.).

Народный депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заработал в минувшем году 410 300 гривен (1,116 млн руб.), нардеп Виктор Медведчук («Оппозиционная платформа - За жизнь») – 445 869 гривен (1, 212 млн руб.), депутат Юлия Тимошенко («Батькивщина») — 486 593 гривен (1, 323 млн руб.).

В декабре прошлого года сообщалось, что Украина обогнала Молдавию и стала самой нищей страной Европы.

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