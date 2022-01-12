В Алма-Ате за сутки задержаны более 1,6 тысяч человек

Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тысячи участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Об этом со ссылкой на информационный центр комендатуры города пишет РИА Новости.

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По данным комендатуры, 11 января были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города. «Отработаны» 136 сообщений в колл-центры от жителей города, требовавших оперативного реагирования, и еще 881 сообщений, которые поступили на номер «102».

«Всего задержано 1 тысяча 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов», - подчеркнули в комендатуре.

При этом, по данным ведомства, 38 человек, которые «представляют оперативный интерес», были задержаны на пяти установленных по периметру Алма-Аты блок-постах.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.