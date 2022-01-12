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40 минут назад

Вслед за Назарбаевым из публичного поля пропала его дочь

Из публичного поля Казахстана пропала депутат Дарига Назарбаева. Она исчезла вслед за отцом, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, который не появлялся на публике с 28 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вслед за Назарбаевым из публичного поля пропала его дочь
Фото: Shamil Zhumatov / ReutersShamil Zhumatov / Reuters

Назарбаева снова не пришла на заседание парламента республики. В аппарате народных избранников Казахстана на вопрос о дочери первого президента ответили, что она взяла больничный. Она отсутствует в парламенте второй день подряд.

Ранее в январе сообщалось, что Дарига вместе с отцом и семьей покинула Казахстан. Куда именно направились Назарбаевы, не уточнялось. Однако вскоре эту информацию опроверг пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

Дарига — старшая дочь Назарбаева. За время президентства отца она стала заметной политической фигурой в Казахстане — возглавляла государственные СМИ, занимала должности в правящей партии «Нур Отан», несколько лет была председателем сената. Кроме того, Назарбаева входит в топ-50 богатейших женщин Казахстана.

Ранее отсутствие заявлений от Нурсултана Назарбаева объяснили его смертью или недееспособностью. Вывод сделал глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

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