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59 минут назад

Белый дом не поддержал проект о санкциях против «Северного потока-2»

Белый дом не поддержал предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом проект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили в администрации США в преддверии голосования законодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом не поддержал проект о санкциях против «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком 2"», — заявили в Белом доме.

Администрация Соединенных Штатов сомневается, что законопроект поможет Украине, при этом он «подорвет единство европейских союзников».

12 января сенатор от демократической партии США Марк Уорнер выступил с критикой законопроекта о введении новых санкций против российского газопровода «Северный поток-2», который предложил республиканец Тед Круз. Демократ выразил скептическое отношение к проекту России. Однако, по его мнению, ограничительные меры США против «Северного потока-2» предадут интересы ФРГ.

В мире,Северный поток 2,Энергетика,Марк Уорнер,Тед Круз,
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