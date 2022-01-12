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34 минуты назад

Госдеп потребовал «разъяснений» из-за учений на западе России

Администрация президента США ждет, что Москва в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения о проводимых вблизи украинской границы военных учениях или полностью завершит маневры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Госдеп потребовал «разъяснений» от России
Фото: РамблерРамблер

«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — заявил Прайс.

Высокопоставленный американский дипломат отметил, что прогресс в переговорах между Вашингтоном и Москвой по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в «атмосфере деэскалации».

Как утверждают американские власти, Россия стянула к украинской границе «порядка 100 тысяч солдат». В Москве объясняют это учениями и настаивают на суверенном праве на перемещение войск по своей территории.

Ранее первый замгоссекретаря США Уенди Шерман по итогам переговоров в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявил, что Россия не ответила прямо на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

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