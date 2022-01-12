Билл Гейтс дал прогноз по ситуации с коронавирусом

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, что число заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после того, как волна омикрон-штамма стихнет. Своим мнением он поделился в социальной сети Twitter.
Гейтс заявил, что вместе с волной омикрон-штамма COVID-19 системы здравоохранения разных стран столкнутся с трудностями. Большинство тяжелых случаев болезни будет наблюдаться среди непривитых граждан, считает он. Однако Гейтс предрек спад заболеваемости коронавирусом после волны омикрона.
«После того, как "омикрон" пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп», — написал он.
Ранее Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Он допустил, что она может завершиться в 2022 году.