"Всплеск невероятен": Город в США остался без полиции из-за COVID

Город в США с населением более полумиллиона человек остался без полиции из-за коронавируса, пишет «Пятый канал».

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США побили мировой рекорд – в стране за сутки выявили более 1,13 миллиона заразившихся. Благодаря системе тестирования выявить удается практически всех заболевших.

По словам врачей, новый штамм «омикрон» переносится легче. Тем не менее, число госпитализаций за прошедшие сутки составило рекордные за всю пандемию более 150 тысяч человек. Больницы и реанимации переполнены.

«Всплеск невероятен. Я ожидала, что после Дня благодарения будет рост числа заболевших. Но я не думаю, что кто-то был готов к такому количеству людей. Мы просто не справляемся, мы уже использовали рекордное количество тестов», — сказала врач Кристина Хайдет.

Врачи тоже заболевают все чаще. Почти треть клиник США заявила о нехватке работников. Некоторые больницы массово нанимают иностранных работников - в основном сиделок и медсестер.

В стране из-за коронавируса также массово отменяют рейсы. В крупнейших аэропортах страны заражен весь персонал: от грузчиков до пилотов.

«Никто не помогает, все носятся вокруг, рейсы постоянно отменяют и переносят. Я должна была улететь в пятницу, но до сих жду. Каждый день приезжаю, стою два часа в очереди, только чтобы услышать «О, ваш рейс снова отменили», — говорит туристка из США Марта Хименес.

Новым штаммом заражаются и полицейские. Сложнее всего сейчас в Портленде. Все 300 офицеров полиции города слегли с коронавирусом.

«Сейчас такое количество заболевших, что это просто настоящее цунами. Такого не было за все время пандемии», — заявила Лина Идальго, глава администрации округа Харрис в штате Техас.