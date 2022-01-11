В Киеве захотели переименовать Россию в Московию

Фракция партии «Голос» в Киевском городском совете предложила поддержать проект постановления о переименовании России в Московию.
Депутаты предлагают обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой утвердить использование на Украине название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять «московиты».
Ранее подобную инициативу одобрили депутаты Львовского и Ровенского областных советов.
«Территория нынешней РФ никогда до нового времени не называлась иностранными источниками и местными жителями ни "Русью", ни "Россией". До 1721 года она называлась "Московское царство" или, как ее еще называли, "Московией". Многочисленные и достоверные исторические источники указывают, что название "Русь" и происходящие названия от нее могут применяться только к территориям современной Украины» - говорится в сообщении «Голоса» в Facebook.
Местные парламентарии требуют восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины.