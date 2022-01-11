В Киеве захотели переименовать Россию в Московию

«Территория нынешней РФ никогда до нового времени не называлась иностранными источниками и местными жителями ни "Русью", ни "Россией". До 1721 года она называлась "Московское царство" или, как ее еще называли, "Московией". Многочисленные и достоверные исторические источники указывают, что название "Русь" и происходящие названия от нее могут применяться только к территориям современной Украины» - говорится в сообщении «Голоса» в Facebook.