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1 час назад

В Киеве захотели переименовать Россию в Московию

Фракция партии «Голос» в Киевском городском совете предложила поддержать проект постановления о переименовании России в Московию.

В Киеве захотели переименовать Россию в Московию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутаты предлагают обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой утвердить использование на Украине название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять «московиты».

Ранее подобную инициативу одобрили депутаты Львовского и Ровенского областных советов.

«Территория нынешней РФ никогда до нового времени не называлась иностранными источниками и местными жителями ни "Русью", ни "Россией". До 1721 года она называлась "Московское царство" или, как ее еще называли, "Московией". Многочисленные и достоверные исторические источники указывают, что название "Русь" и происходящие названия от нее могут применяться только к территориям современной Украины» - говорится в сообщении «Голоса» в Facebook.

Местные парламентарии требуют восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины.

В мире,Владимир Зеленский,
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