США признались в замедлении запуска «Северного потока-2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США работают с Германией и Евросоюзом, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», который предназначен для экспорта российского газа в Европу, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Нуланд призналась, что США работают с ФРГ и ЕС над замедлением запуска российского газопровода. Вашингтон хочет, чтобы немцы затормозили рассмотрение имплементации проекта. Правительство Германии «предприняло значительные шаги» к тому, чтобы отложить запуск проекта, подчеркнула она.