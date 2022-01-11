США отказались от компромисса с Россией

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит в интервью телеканалу CNN заявила, что не видит возможностей для достижения с Россией компромисса в вопросе расширения альянса.
«На данный момент, позвольте мне быть очень, очень ясной — никто не предлагает нам изменить политику НАТО в отношении расширения. Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему лежать между альянсом и страной, планирующей стать его частью. Поэтому, честно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса в этом вопросе с Россией», — приводятся в материале слова Смит.
Накануне в Женеве состоялись семичасовые переговоры России и США. Странам пока не удалось договориться ни по одному из пунктов обсуждений, однако обе стороны выразили оптимизм и готовность к дальнейшим дискуссиям, написала The New Your Times.
Следующие переговоры пройдут 12 января в Брюсселе. На них российской делегации предстоит встретиться с членами НАТО.