США отказались от компромисса с Россией

«На данный момент, позвольте мне быть очень, очень ясной — никто не предлагает нам изменить политику НАТО в отношении расширения. Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему лежать между альянсом и страной, планирующей стать его частью. Поэтому, честно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса в этом вопросе с Россией», — приводятся в материале слова Смит.