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19 минут назад

США отказались от компромисса с Россией

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит в интервью телеканалу CNN заявила, что не видит возможностей для достижения с Россией компромисса в вопросе расширения альянса.

США отказались от компромисса с Россией
Фото: ReutersReuters

«На данный момент, позвольте мне быть очень, очень ясной — никто не предлагает нам изменить политику НАТО в отношении расширения. Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему лежать между альянсом и страной, планирующей стать его частью. Поэтому, честно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса в этом вопросе с Россией», — приводятся в материале слова Смит.

Накануне в Женеве состоялись семичасовые переговоры России и США. Странам пока не удалось договориться ни по одному из пунктов обсуждений, однако обе стороны выразили оптимизм и готовность к дальнейшим дискуссиям, написала The New Your Times.

Следующие переговоры пройдут 12 января в Брюсселе. На них российской делегации предстоит встретиться с членами НАТО.

В мире,НАТО,CNN,
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