Алиев отправился на встречу с Зеленским

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с рабочим визитов в Киев, где запланирована встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы Украины. Отмечается, что Зеленский пригласил Алиева во время их визита в Брюссель.

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Четырнадцатого января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находится в нашей стране с рабочим визитом, — говорится в сообщении.

Зеленский во время встречи в Брюсселе обратился к Алиеву с просьбой помочь в вопросе возвращения украинцев, осуждённых в России. Также украинский лидер предложил президенту Азeрбайджана провести на Украине саммит Киев — Анкара — Бaку в феврале.