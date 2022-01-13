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17 минут назад

Алиев отправился на встречу с Зеленским

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с рабочим визитов в Киев, где запланирована встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы Украины. Отмечается, что Зеленский пригласил Алиева во время их визита в Брюссель.

Алиев отправился на встречу с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

Четырнадцатого января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находится в нашей стране с рабочим визитом, — говорится в сообщении.

Зеленский во время встречи в Брюсселе обратился к Алиеву с просьбой помочь в вопросе возвращения украинцев, осуждённых в России. Также украинский лидер предложил президенту Азeрбайджана провести на Украине саммит Киев — Анкара — Бaку в феврале.

Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между cтранами, в частности на необходимости активизации работы для рeализации транзита грузов по маршруту Европа — Кaвказ — Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

В мире,Санкции,Владимир Зеленский,Ильхам Алиев,
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