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19 минут назад

Стала известна зарплата Зеленского

Зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины в 2021 году составила 336 тысяч гривен (около 910 тысяч рублей). Об этом сообщил «24 канал» со ссылкой на Государственное управление делами Украины.

«Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос телеканала.

Должностной оклад Зеленского в 2021 году составлял 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.

Также «24 канал» обнародовал данные о зарплатах украинских чиновников и народных депутатов в 2021 году. Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал 911 тысяч гривен (2,5 млн руб), генеральный прокурор Ирина Венедиктова заработала 1 миллион 540 тысяч гривен (4,2 млн руб), спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук - 795 тысяч гривен (2,2 млн руб), руководитель президентского офиса Андрей Ермак – 564 тысячи гривен (1,5 млн руб).

Согласно декларации Владимира Зеленского за 2020 год, общая сумма его дохода равнялась 815 тысячам долларов, при этом зарплата президента, как и в 2021 году, составила 336 тысяч гривен. В 2019 году задекларированные доходы семьи Зеленского превысили 1 млн долларов.

В мире,Видео,Ирина Венедиктова,Руслан Стефанчук,Андрей Ермак,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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