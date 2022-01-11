Стала известна зарплата Зеленского

Зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины в 2021 году составила 336 тысяч гривен (около 910 тысяч рублей). Об этом сообщил «24 канал» со ссылкой на Государственное управление делами Украины.

«Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос телеканала.

Должностной оклад Зеленского в 2021 году составлял 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.

Также «24 канал» обнародовал данные о зарплатах украинских чиновников и народных депутатов в 2021 году. Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал 911 тысяч гривен (2,5 млн руб), генеральный прокурор Ирина Венедиктова заработала 1 миллион 540 тысяч гривен (4,2 млн руб), спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук - 795 тысяч гривен (2,2 млн руб), руководитель президентского офиса Андрей Ермак – 564 тысячи гривен (1,5 млн руб).