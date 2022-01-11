Эксперты назвали главные риски для человечества в ближайшие 10 лет

Экологические риски могут нанести наибольший ущерб в ближайшие 10 лет, говорится в докладе, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

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«Экологические риски могут нанести наибольший ущерб людям и планете, за которыми следуют социальные проблемы. «Долговые кризисы» и «геоэкономические противостояния» также входят в топ-10 рисков по серьезности на ближайшие 10 лет», - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что с начала пандемии социальные и экологические риски ухудшились больше всего, при этом на первое место вышли «размывание социальной сплоченности» и «кризис средств к существованию».

В ближайшие два года наиболее опасными для мира являются риски «разрушения социальной сплоченности», «кризиса средств к существованию» и «ухудшения психического здоровья».

Экологические риски, в частности, «экстремальные погодные условия» и «неспособность принять меры по борьбе с изменением климата», также представляются главными рисками в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.