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44 минуты назад

Эксперты назвали главные риски для человечества в ближайшие 10 лет

Экологические риски могут нанести наибольший ущерб в ближайшие 10 лет, говорится в докладе, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Эксперты назвали главные риски для человечества в ближайшие 10 лет
Фото: ReutersReuters

«Экологические риски могут нанести наибольший ущерб людям и планете, за которыми следуют социальные проблемы. «Долговые кризисы» и «геоэкономические противостояния» также входят в топ-10 рисков по серьезности на ближайшие 10 лет», - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что с начала пандемии социальные и экологические риски ухудшились больше всего, при этом на первое место вышли «размывание социальной сплоченности» и «кризис средств к существованию».

В ближайшие два года наиболее опасными для мира являются риски «разрушения социальной сплоченности», «кризиса средств к существованию» и «ухудшения психического здоровья».

Экологические риски, в частности, «экстремальные погодные условия» и «неспособность принять меры по борьбе с изменением климата», также представляются главными рисками в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме того, в среднесрочной перспективе могут возникнуть такие экономические риски, как «долговые кризисы» и «лопнувший пузырь активов». В долгосрочной перспективе также вызывают озабоченность геополитические и технологические риски, в том числе «геоэкономические конфронтации», «геополитические споры о ресурсах» и «сбои в кибербезопасности».

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