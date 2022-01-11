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29 минут назад

Лукашенко заявил о тысячелетнем пути белорусов к независимости

Белорусский народ как минимум тысячу лет шел к обретению собственной государственности. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в речи по случаю вручения наград за духовное возрождение страны. Слова главы государства передает Sb.by.

Лукашенко заявил о тысячелетнем пути белорусов к независимости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Хороший повод для всех нас еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности», — заявил Лукашенко, напомнив, что 2022 год в республике объявлен Годом исторической памяти.

По мнению президента, утрата «героического образа прошлого» лишает народ будущего. На церемонии Лукашенко говорил на белорусском языке.

Президент Белоруссии в 2019 году уже признавался, что считает себя белорусским националистом. При этом он заверял, что гордится тем, что в Белоруссии нет «драки между разными национальностями».

Национальное самосознание белорусов как отдельного народа признается на государственном уровне с 1918 года. Этот вопрос поднимался руководством просуществовавшей недолго Белорусской народной республики (БНР), а после национальным строительством активно занялись в Белорусской ССР. До революции в России белорусы на государственном уровне считались частью «триединого русского народа», а в обществе первое упоминание «белоруса» как самоназвания относится только к концу XVI века.

В мире,Александр Лукашенко,СБ Беларусь сегодня,
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