Лукашенко заявил о тысячелетнем пути белорусов к независимости

Белорусский народ как минимум тысячу лет шел к обретению собственной государственности. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в речи по случаю вручения наград за духовное возрождение страны. Слова главы государства передает Sb.by.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Хороший повод для всех нас еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности», — заявил Лукашенко, напомнив, что 2022 год в республике объявлен Годом исторической памяти.

По мнению президента, утрата «героического образа прошлого» лишает народ будущего. На церемонии Лукашенко говорил на белорусском языке.

Президент Белоруссии в 2019 году уже признавался, что считает себя белорусским националистом. При этом он заверял, что гордится тем, что в Белоруссии нет «драки между разными национальностями».