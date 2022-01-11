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53 минуты назад

В США придумали новый статус для Украины: страна «НАТО-плюс»

США могут объявить Украину страной «НАТО-плюс». Проект закона подготовила группа конгрессменов от Республиканской партии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

В США придумали новый статус для Украины
Фото: ReutersReuters

«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы», — заявил один из авторов инициативы Майкл Маккол.

По его словам, «конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе».

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Закон, если он будет принят, позволит существенно увеличить военную помощь летального характера для Украины, обеспечит ей дипломатическую поддержку. Также он предполагает немедленное введение санкций против «Северного потока — 2», чтобы сорвать запуск газопровода, отмечает агентство.

В мире,Майкл Маккол,Республиканская партия США,НАТО,Интерфакс,
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