В США придумали новый статус для Украины

США могут объявить Украину страной «НАТО-плюс». Проект закона подготовила группа конгрессменов от Республиканской партии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.
«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы», — заявил один из авторов инициативы Майкл Маккол.
По его словам, «конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе».
Закон, если он будет принят, позволит существенно увеличить военную помощь летального характера для Украины, обеспечит ей дипломатическую поддержку. Также он предполагает немедленное введение санкций против «Северного потока — 2», чтобы сорвать запуск газопровода, отмечает агентство.