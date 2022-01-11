В США придумали новый статус для Украины

США могут объявить Украину страной «НАТО-плюс». Проект закона подготовила группа конгрессменов от Республиканской партии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

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«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы», — заявил один из авторов инициативы Майкл Маккол.

По его словам, «конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе».