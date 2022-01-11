Франция выступила за диалог с Россией

Париж выступает за поддержание каналов диалога с Москвой по вопросам безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем, трансляция доступна на Ruptly.
Французский лидер подчеркнул, что в Елисейском дворце поддерживают европейский подход в ситуации с Россией и Украиной. По его словам, этот подход включает твердость в отношении угрозы агрессии и продолжение диалога для поиска пути разрядки напряженности.
«Нашей целью также является создание общей архитектуры безопасности», — заключил Макрон.
7 января Макрон рассказал, что в ближайшее время планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств уже говорили по телефону 21 декабря 2021 года. Они обсудили предложенные Россией гарантии безопасности в Европе, ситуацию на Украине и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».