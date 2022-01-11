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23 минуты назад

Франция выступила за диалог с Россией

Париж выступает за поддержание каналов диалога с Москвой по вопросам безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем, трансляция доступна на Ruptly.

Франция выступила за диалог с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Французский лидер подчеркнул, что в Елисейском дворце поддерживают европейский подход в ситуации с Россией и Украиной. По его словам, этот подход включает твердость в отношении угрозы агрессии и продолжение диалога для поиска пути разрядки напряженности.

«Нашей целью также является создание общей архитектуры безопасности», — заключил Макрон.

7 января Макрон рассказал, что в ближайшее время планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств уже говорили по телефону 21 декабря 2021 года. Они обсудили предложенные Россией гарантии безопасности в Европе, ситуацию на Украине и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

В мире,Эммануэль Макрон,Шарль Мишель,Владимир Путин,Европейский совет,
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