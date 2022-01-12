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55 минут назад

На границе с Азербайджаном погиб третий армянский военнослужащий

В результате обстрела со стороны Азербайджана погиб третий военный ВС Армении, сообщили в армянском министерстве обороны.

На границе с Азербайджаном погиб третий армянский военнослужащий
Фото: Sergei Grits/APSergei Grits/AP

«В зоне интенсивной перестрелки, начавшейся 11 января после провокаций ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в полночь было обнаружено тело военнослужащего вооруженных сил Армении, рядового Ваага Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением», — объявили в ведомстве.

Там выразили соболезнования семье, родным и сослуживцам погибшего. Военные отметили, что состояние двух раненых военнослужащих оценивается как стабильное, их жизни находятся вне угрозы.

Ранее в Азербайджане сообщили о гибели одного военнослужащего в результате перестрелки на границе с Арменией. По данным армянского минобороны, с их стороны в перестрелке пострадали трое военнослужащих.

В конце прошлого года замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что в Москве не видят серьезных угроз безопасности в районах Нагорного Карабаха. Он отмечал, что российские миротворцы надежно обеспечивают режим прекращения огня в зоне своей ответственности.

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