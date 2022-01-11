В Британии раскрыли цели Путина

Президент России Владимир Путин не пытается приобрести для России новые земли, но стремится добавить стране безопасности. Предполагаемые цели российского лидера раскрыл бывший посол Британии в России Энтони Брентон, передает CNBC.

Дипломат заявил, что Путин считает расширение НАТО главной угрозой для безопасности России и ищет способ, чтобы снизить эту угрозу.

«Если дойдет до крайности, он безусловно заберет Донбасс. Чтобы показать Западу, как тверд он может быть в своих действиях», — предсказал он.

При этом Брентон понадеялся, что военной эскалации удастся избежать, так как за ней последуют новые санкции, высылки дипломатов и другие взаимные ограничения.

Бывший посол подчеркнул, что санкции не действуют на Москву и только «добавляют упрямства» Кремлю.

«Это, в свою очередь, добавляет упрямства Западу. Таким образом, ситуация приближает угрозу действительно опасной конфронтации», — уточнил он.

По мнению дипломата, российская и американская сторона предпочтут избежать такого развития событий.

Брентон заключил, что Москва, как более слабая сторона в противостоянии с НАТО, хочет, чтобы ее интересы были учтены. В то же время главным противником Вашингтона он назвал Пекин. Бывший посол отметил, что конфликты с Россией ослабляют позиции США против Китая.