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1 час назад

В Британии раскрыли цели Путина

Президент России Владимир Путин не пытается приобрести для России новые земли, но стремится добавить стране безопасности. Предполагаемые цели российского лидера раскрыл бывший посол Британии в России Энтони Брентон, передает CNBC.

Дипломат заявил, что Путин считает расширение НАТО главной угрозой для безопасности России и ищет способ, чтобы снизить эту угрозу.

«Если дойдет до крайности, он безусловно заберет Донбасс. Чтобы показать Западу, как тверд он может быть в своих действиях», — предсказал он.

При этом Брентон понадеялся, что военной эскалации удастся избежать, так как за ней последуют новые санкции, высылки дипломатов и другие взаимные ограничения.

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Бывший посол подчеркнул, что санкции не действуют на Москву и только «добавляют упрямства» Кремлю.

«Это, в свою очередь, добавляет упрямства Западу. Таким образом, ситуация приближает угрозу действительно опасной конфронтации», — уточнил он.

По мнению дипломата, российская и американская сторона предпочтут избежать такого развития событий.

Брентон заключил, что Москва, как более слабая сторона в противостоянии с НАТО, хочет, чтобы ее интересы были учтены. В то же время главным противником Вашингтона он назвал Пекин. Бывший посол отметил, что конфликты с Россией ослабляют позиции США против Китая.

Ранее были раскрыты подробности переговоров России и США по гарантиям безопасности, прошедшим в Женеве. Источник рассказал, что представители российской делегации тщательно разъяснили американской стороне свои предложения в этой сфере. Вашингтон обещал предоставить ответы на инициативы Москвы в письменном виде.

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