Алиев рассказал об убитых в перестрелке на границе военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что около восьми армянских военных были убиты на азербайджано-армянской границе в ходе столкновений 11 января.
«Не далее как вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно не мотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. <...> Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные действия, <...> и в результате, по данным, которые я получил сегодня от министра обороны, от шести до восьми военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены», – сказал глава страны в среду в интервью местным СМИ, передает ТАСС.
Алиев отметил, что после просьб Армении с подключением российский миротворцев дал команду прекратить огонь и позволить армянской стороне забрать раненых.
Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении госграницы двух стран. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении заявила об обстреле подразделениями ВС Азербайджана армянских позиций с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Азербайджанская сторона опровергла применении авиации и артиллерии
Ранее сообщалось, что Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском направлении в Карабахе.