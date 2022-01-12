В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Алиев рассказал об убитых в перестрелке на границе военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что около восьми армянских военных были убиты на азербайджано-армянской границе в ходе столкновений 11 января.

Алиев рассказал об убитых в перестрелке на границе военных
Фото: Пресс-служба президента АзербайджанаПресс-служба президента Азербайджана

«Не далее как вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно не мотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. <...> Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные действия, <...> и в результате, по данным, которые я получил сегодня от министра обороны, от шести до восьми военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены», – сказал глава страны в среду в интервью местным СМИ, передает ТАСС.

Алиев отметил, что после просьб Армении с подключением российский миротворцев дал команду прекратить огонь и позволить армянской стороне забрать раненых.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении госграницы двух стран. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении заявила об обстреле подразделениями ВС Азербайджана армянских позиций с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Азербайджанская сторона опровергла применении авиации и артиллерии

Ранее сообщалось, что Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском направлении в Карабахе.

В мире,Армения и Азербайджан,Ильхам Алиев,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители