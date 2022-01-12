Алиев рассказал об убитых в перестрелке на границе военных

«Не далее как вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно не мотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. <...> Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные действия, <...> и в результате, по данным, которые я получил сегодня от министра обороны, от шести до восьми военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены», – сказал глава страны в среду в интервью местным СМИ, передает ТАСС.