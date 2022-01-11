Россию предложили разделить между Казахстаном и Украиной

«Радикальных националистов в казахском обществе полно, деть их некуда. Раскол в обществе создавал некий дискомфорт для проживания русских в стране, он никуда не денется. <…> Эта проблема будет, очевидно, решаться. Она нарастала десятилетиями, поэтому выходить из этого состояния Казахстан будет годами», - пояснил эксперт.