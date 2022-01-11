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3 минуты назад

Россию предложили разделить между Казахстаном и Украиной

Националисты предложили разделить Россию между Украиной и Казахстаном. Такие призывы прозвучали на митинге в украинском городе Черкассы, который провела партия «Национальный корпус», сообщают Telegram-каналы.

Россию предложили разделить между Казахстаном и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Идею проиллюстрировали импровизированной картой, на которой европейская часть России до линии «Архангельск – Астрахань» (как в плане «Барбаросса») отходит Украине, а на востоке появляется «Северный Казахстан».

Кроме того, стало известно, что казахские националисты действительно претендуют на целый ряд территорий России, однако озвучиваемые ими идеи остаются более скромными — они хотят Омск (по-казахски Омбы), Оренбург (по-казахски Орынбор) и т.д.

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Ранее политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко предположил, какой политический курс намерен избрать премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, чтобы исключить развитие националистических тенденций в обществе.

«Радикальных националистов в казахском обществе полно, деть их некуда. Раскол в обществе создавал некий дискомфорт для проживания русских в стране, он никуда не денется. <…> Эта проблема будет, очевидно, решаться. Она нарастала десятилетиями, поэтому выходить из этого состояния Казахстан будет годами», - пояснил эксперт.

В мире,Ростислав Ищенко,
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