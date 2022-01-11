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1 час назад

В Польше пригрозили России «пинком по яйцам»

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский пригрозил, что Россия получит «пинка по яйцам», если попробует распространить влияние на бывшие советские республики. Об этом он написал в своем твиттере.

В Польше пригрозили России «пинком по яйцам»
Фото: ReutersReuters

Так Сикорский прокомментировал недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова о НАТО.

Российский министр назвал НАТО «чисто геополитическим проектом по освоению территории, которая оказалась бесхозной (на английский это перевели как «orphaned» - «осиротевшей»)» после исчезновения Организации Варшавского договора и распада СССР.

Лавров отмечал, что Россия не может оставаться безразличной к факту нахождения НАТО у своих границ - альянс «замахнулся на порог нашего дома».

Сикорский опубликовал ответ на это, отметив в своем твите посольство России в Великобритании.

«Уясните это, @RussianEmbassy, раз и навсегда, на понятном вам языке. Мы не стали сиротами, потому что вы не были нашим папой», - заявил он.

Он отметил, что в Польше по русским «не скучают».

«А если попробуете еще раз, получите пинка по яйцам», - заключил он.

В мире,Радослав Сикорский,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
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