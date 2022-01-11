ВОЗ: более 50% европейцев заразятся омикроном в ближайшие недели

За первую неделю нового года в Европе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев COVID-19. При таких темпах более 50% населения региона будут инфицированы «омикроном» в ближайшие 6-8 недель. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет ТАСС.

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Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен в Южной Африке. В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с этим штаммом. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант вируса очень заразен и уже распространился по всему миру.

По данным, которые привел Клюге, «омикрон» быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

«В первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19, рост в два раза за две недели. По состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю», - пояснил он.

Представитель ВОЗ отметил, что при таких темпах заболеваемости Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы «омикроном» в ближайшие 6-8 недель, так как мутации нового штамма позволяют ему легче закрепляться на клетках человека.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что из-за масштабного распространения вируса наблюдается рост числа госпитализаций, а в зоне особого риска находятся те, кто не сделал прививку.

Из-за риска распространения омикрона Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основными симптомами нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломоту в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.