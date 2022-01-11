Зеленский заявил о готовности к «необходимым решениям» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности «предметно договариваться о прекращении конфликта» в Донбассе. Слова Зеленского приводятся на сайте его офиса.
С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
Сегодня стало известно, что президент Украины встретился с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном.
«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран», – заявил в ходе встречи Владимир Зеленский.
В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина «остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования» и отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня в Донбассе.
«Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита Нормандской четверки», - заметил Андрей Ермак.
Ранее в Киеве звучали заявления о том, что Россия «является стороной конфликта в Донбассе» и на ней в полной мере «лежит ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании». В свою очередь в России констатировали, что Украина «упорно уклоняется от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах».