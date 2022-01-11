США выдали главную цель в переговорах с Россией

Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций. Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО.

10 января в Женеве прошел важнейший раунд российско-американских консультаций о гарантиях безопасности. Почти семь с половиной часов делегация РФ во главе с замминистром иностранных дел Сергеем Рябковым и представители США в лице замгоссекретаря Венди Шерман сотоварищи обсуждали за закрытыми дверями будущее двусторонних отношений.

Без скандалов

Разговор был крайне непростым. Стороны изначально садились за стол, нисколько не доверяя друг другу. Как иначе, например, объяснить призывы Госдепа не верить Сергею Рябкову, которые были сделаны еще до начала переговоров?

«Мы ожидаем, что российская сторона после переговоров сделает заявления, которые не будут отражать истинную суть дискуссии. Мы призываем наших союзников и партнеров рассматривать эти комментарии крайне скептически и продолжать вести дискуссии и консультации с Соединенными Штатами», – говорится в заявлении Государственного департамента от 7 января.

«Сам факт проведения переговоров с Россией вызвал критику со стороны республиканцев и восточноевропейских союзников США. И администрация Байдена опасается, что Рябков по итогам переговоров гипотетически мог бы сказать что-то, что бросило бы тень на Белый дом. Намекнуть на то, что Америка пошла на уступки России по принципиальным вопросам, – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. – Кроме того, США перестраховываются на случай, если Россия для оказания политического давления на Америку действительно решит вынести на общественное обсуждение какие-то детали переговоров за закрытыми дверями. В последнее время Москва, например, публиковала содержание закрытых переговоров по «нормандскому формату».

Россия действительно публиковала – но в качестве ответа на то, что страны-партнеры делали, по словам Сергея Лаврова, «аррогантные, не очень этичные заявления» о ходе переговоров. То есть, проще говоря, врали о том, что обсуждалось в дискуссиях.

В итоге на нынешних переговорах все прошло внешне чинно и благородно. По итогам дискуссий Сергей Рябков и Венди Шерман выступили с примерно одинаковыми заявлениями. «У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку, – заявил Сергей Рябков. – Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы».

«У нас прошли серьезные, прямые, откровенные дискуссии в деловом ключе, – заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. – И нам предстоит пройти еще очень большой путь».

Оба дипломата не стали рассказывать о тех компромиссах, которых им удалось достичь. Вероятно, потому, что рассказывать особо было не о чем.

Без уважения

Судя по всему, разговор получился не особо результативным, потому что Соединенные Штаты изначально отнеслись к российским предложениям выборочно. Они поделили их на так называемые non-starters, то есть темы, которые бессмысленно даже начинать обсуждать, и на те вопросы, где стороны могут достичь компромисса.

«Фактически Вашингтон предлагает разделить повестку дня переговоров и вести дискуссии по тем вопросам, по которым, как считают США, можно добиться позитивного результата. Эти вопросы включают в себя деэскалацию ситуации вокруг Украины и контроль за вооружениями в Европе. США готовы обсуждать создание нового режима по контролю за обычными вооружениями (в рамках которого будут введены ограничения на размещение этих вооружений в ряде регионов и правила проведения военных учений), а также восстановление прежнего или создание нового договора о ракетах малой и средней дальности в Европе. Вопрос же расширения НАТО американцы хотели бы вывести за скобки, поскольку тут, по их мнению, позиции сторон диаметрально противоположны и компромисса добиться не удастся. США не готовы поступиться принципом открытых дверей в НАТО», – говорит Дмитрий Суслов.

«Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей НАТО», – заявила Венди Шерман. А ее прямой начальник – госсекретарь США Энтони Блинкен – еще до начала переговоров дал понять, что для США основной темой дискуссий является как раз Украина.

«Они хотят вовлечь нас в дискуссию о НАТО, чтобы не сосредотачиваться на обсуждаемом вопросе, а именно на своей агрессии в отношении Украины. Мы же не будем отвлекаться от этого вопроса, потому что то, что происходит на Украине, касается не только Украины. Это часть более широкой модели дестабилизирующего, опасного и зачастую незаконного поведения Москвы, пытающейся создать сферу влияния, охватывающую страны, которые когда-то находились под властью Советского Союза. Помешать им реализовать свои демократические устремления в качестве полностью суверенных, независимых наций», – говорил глава Госдепа.

Причем «для США основным свидетельством прогресса переговоров является деэскалация ситуации на Украине. Индикаторы этой деэскалации четко обозначила Венди Шерман: это либо возвращение российских войск в казармы, либо четкое объяснение Россией целей и характера военных учений, которые она проводит возле украинских границ», – говорит Дмитрий Суслов.

Именно через украинскую призму отражены переговоры и в западных СМИ. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal – все они пишут исключительно об украинских итогах дискуссии. О том, что Россия обязалась не нападать на Украину или что она отказалась отводить войска.

И такой акцент понятен. Для России Украина – не более чем локальная проблема российско-западных отношений. Узкий вопрос, в котором Вашингтон готов пойти на уступки «восточному варвару» – или же (как это будет восприниматься в Восточной Европе) вопрос, где США выступают в роли защитника Украины от российской агрессии.

Но вот дискуссия о расширении НАТО – это фактически признание права Москвы участвовать на равных в определении базовых основ существования западного мира и европейской безопасности. Признание, которое Соединенные Штаты давать не готовы. По их мнению, Россия не является ни частью западной цивилизации, ни элементом европейского пространства, ни игроком, с которым нужно и можно считаться в глобальном плане.

Западные СМИ и политики дают понять, что Москве не стоит прыгать выше головы. «Я смотрю, русские жалуются на недостаток понимания Западом требований Кремля в вопросах безопасности. И это действительно так. Почти все, что русские заявили в последние недели о НАТО или Украине, внезапно превратившихся в угрозу для России, является чистейшей выдумкой. Ошибкой по фактуре», – говорит бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

Без компромиссов

«И теперь вопрос за Россией. Будет ли Москва готова пойти навстречу США и допустить разделение повестки дня? Вести переговоры о вооружениях, учениях и Украине без продвижения по вопросу расширения НАТО?

Если Россия будет привержена своей изначальной позиции, то дальнейшие переговоры будут, скорее всего, невозможны, а Москва вынуждена будет пойти на дальнейшую эскалацию напряженности. Не в виде каких-то действий против Украины, а эскалацию напряженности между Россией и НАТО с США», – говорит Дмитрий Суслов.

Формально, конечно, Москва может удовлетвориться американским подходом и пойти на компромисс. Отказаться от каких-то письменных гарантий и положиться на здравый смысл, который существовал все последние годы.

Ведь Соединенные Штаты могут не закрывать двери НАТО официально, но при этом закрыть их для Украины, Грузии и Молдавии просто по факту. То есть, по сути, делать то, что делают уже сейчас – ведь с Будапештского саммита, состоявшегося почти 14 лет назад, Киеву, Тбилиси и Кишиневу американцы не позволили ни на шаг приблизиться к членству в альянсе. Именно потому, что не хотели излишней эскалации в отношениях с РФ и понимали, что для России это красная линия.

Наконец, все прекрасно осознают, что вступление в НАТО любой из указанных трех стран (имеющих территориальные конфликты, в которых так или иначе задействована Россия) может автоматически инициировать войну Запада с Москвой. Что же касается возможного размещения инфраструктуры НАТО на Украине, то этот вопрос как раз будет регулироваться соглашением об обычных вооруженных силах в Европе, которое Штаты согласны обсуждать.

Однако России, вероятно, «понимания и осознания» недостаточно. Кремлю, по словам Сергея Рябкова, нужны «железные, юридические обязанности – не обещания, а именно гарантии». И в этих требованиях есть, безусловно, своя логика.

Москва не готова полагаться на американское здравомыслие, поскольку здравомыслия этого с каждым годом у Вашингтона становится все меньше. Оно уступает место желанию поиграть на запретных ранее темах, чтобы оказать давление на неуступчивого оппонента – что сейчас США, например, делают в тайваньском вопросе. Итогом этого давления будет ненужная Москве эскалация, а то и тем более не нужная большая война. Именно поэтому Россия предлагает вернуть ответственность в российско-американские отношения и выстраивать их на основе твердых, четко прописанных гарантий безопасности.