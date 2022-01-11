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44 минуты назад

Мэр Алма-Аты раскрыл подробности, как ему удалось выжить во время покушения

Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что смог выжить во время покушения благодаря профессионализму своего водителя. Во время протестов его автомобиль обстреляли из автоматов, сообщает RTVI.

Благодаря профессионализму моего водителя, мы смогли оттуда уехать. Водитель был ранен, но несмотря на это, он смог это сделать. И за нами гонялись еще, стреляли. За нами было несколько машин и они за нами ехали еще, дальше нас добивали, — рассказал Сагинтаев.

Около 8-9 часов вечера Сагинтаев выехал из штаба в акимат. Когда автомобиль спускался вниз по улице Назарбаева, его расстреляли автоматной очередью. Какое-то время за автомобилем Сагинтаева велась погоня. В результате пострадали два сотрудника администрации, также от ранения скончался водитель телеканала «Алматы», который должен был транслировать обращение глав города. Мэр впоследствии заявил, что обычные протестующие не смогли бы организовать такое покушение, отметив высокую организацию данного покушения.

Ранее сообщалось, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента. По словам главы государства, через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев, этот процесс займёт не более 10 дней.

В погромах в Алма-Ате заметили «примечательную деталь»

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива, которые вскоре переросли в вооружённый мятеж. На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.

В мире,Видео,Бакытжан Сагинтаев,Совет коллективной безопасности,
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