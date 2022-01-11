«Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Ранее стало известно, что вывод миротворцев ОДКБ из республики начнется в ближайшие дни.

«Обстановка в Казахстане за последние дни принципиально улучшилась. Вчера еще кое-где на окраинах Алма-Аты были слышны отдельные выстрелы, а сегодня в городе уже тихо», – сказал казахстанский политолог Марат Шибутов.

По его словам, стычки протестующих с силовиками прекратились. «С малочисленными очагами бунта мы справимся своими силами», – подчеркнул собеседник. Эксперт добавил, что казахские власти не ожидают возобновления подобного конфликта в будущем.

«Организаторы и участники протеста знают, что в случае эскалации ситуации, войска ОДКБ вернутся в Казахстан. И это является сдерживающим фактором для того, чтобы не было нового мятежа», ­– сказал аналитик.

Шибутов также прокомментировал недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «если русские оказались в твоем доме – их сложно заставить уйти». В этой связи политолог указал, что безопасность Казахстана гораздо важнее, чем оценка ситуации со стороны США.

«Нам плевать на Блинкена и его мнение», – добавил эксперт.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.

«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.

Все государства Организации Договора о коллективной безопасности выступили единым фронтом, поддержав обращение Казахстана о помощи в связи с беспорядками. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он отметил, что фактически, это был первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств - членов.

По словам президента Казахстана, Организация показала свою востребованность и эффективность. Прибытие миротворческих сил помогло отбить Алма-Ату у террористов.

Президент Казахстана поблагодарил российского лидера Владимира Путина за быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в республику.

Ранее президент Казахстана Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота - главной целью террористов был захват власти. Он добавил, что случившийся в январе кризис стал самым масштабным за всю историю независимости страны.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале рассказал, для чего было нужно использовать миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане.

По мнению Володина, решение президента республики Касыма-Жомарта Токаева обратиться в ОДКБ за помощью позволило отдать защиту ключевых объектов инфраструктуры республики миротворцам, освободив от этой задачи правоохранителей, которые получили возможность заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан.

«Когда звучат рассуждения: „стоило или не стоило направлять силы ОДКБ“, хочу подчеркнуть — это решение, безусловно, необходимо было принимать. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах», — написал он.

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО Юлия Никитина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в присутствии миротворческого контингента в Казахстане уже нет необходимости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выводе с 13 января войск ОДКБ из республики, несмотря на то, что они прибыли в страну только несколько дней назад. По словам Никитиной, «это позитивное развитие событий».

«Изначально целью миротворцев была защита военной и критической инфраструктуры, такой как аэропорты. Если власти посчитали, что угрозы этой сфере нет, то нет смысла в продолжении миротворческой миссии. Более того, такое скорое решение о выводе миротворческого контингента позволяет предотвратить критику ОДКБ о том, что если войска введены, то они останутся в Казахстане надолго, и это подрывает легитимность организации, потому что она якобы вводит контингент исходя их своих целей, а не из целей правительства республики. Вывод контингента полностью соответствует плану, который был разработан в начале миротворческой операции», - считает она.

Политолог подчеркнула, что сейчас нет оснований для того, чтобы даже часть войск осталась на территории Казахстана.

«Этого не случится, если террористическая операция внутри республики действительно будет завершена в ближайшие дни. Тогда смысла оставлять миротворцев там нет. Здесь решение завязано на властях Казахстана и их уверенности в том, что они самостоятельно могут справиться с любыми внутренними угрозами», - добавила Никитина.

При этом она считает, что быстрый ввод миротворческих сил на территорию Казахстана, особенно в контексте переговоров с США и НАТО, нельзя назвать тренировкой и демонстрацией возможностей для Запада.

«Не стоит связывать эти события. Бывает ситуация идеального шторма, когда совпадают много разных факторов на разных уровнях. Здесь произошло то же самое. И внутри Казахстана на фоне мирных протестов также были действия специально подготовленных вооруженных людей. Одновременно ввод миротворческого контингента, одновременно переговоры России и США. Я бы не стала уходить в сторону теорий заговора и рассматривала бы эти события по отдельности», - заключила Никитина.

Российские миротворцы полностью наладили процесс несения службы и свой быт в главном пункте базирования группировки на территории Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища.

Российские военнослужащие развернули все необходимые для жизнедеятельности группировки объекты и службы. На территории воинской части развернут штаб, узлы связи, установлено усиленное охранение территории объекта, а также созданы импровизированные парки боевых машин.

Размещается личный состав в просторных и комфортных отапливаемых казармах, предоставленных казахской стороной. Военнослужащие уже вошли в привычный для себя военный распорядок дня, организовав дежурства и наряды.

Для российских военных, а также для представителей миротворческих контингентов других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимающая сторона организовала трехразовое горячее питание на территории военного училища. Также организована работа бани. Есть возможность сходить в магазин - в училище функционируют два пункта реализации бытовых товаров и продуктов питания.

На охраняемых объектах военнослужащие ВС России несут дежурство в три смены. На многих постах силами местных администраций объектов организованы места для приема пищи, бойцы во время отдыха могут посмотреть телевизор.

Организация обороны и вооружение

Как отмечают представители командования, охрана и оборона объектов миротворцев организована на высшем уровне.

На внешних периметрах службу несут бойцы казахстанской армии, в то время как у российских военных есть возможность усиливать по своему усмотрению основные, самые опасные направления. В том числе проведено дополнительное инженерное оборудование местности, созданы укрытия для техники и людей.

На вооружении российских военных, которые располагаются на базе в училище, - бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" с дистанционными боевыми модулями "Арбалет" и новейшие бронемашины повышенной защищенности "Тайфун". Также сопровождение всех воинских колонн и передвижение нашей техники сопровождают машины военной полиции Казахстана.

Что касается стрелкового вооружения, то у военнослужащих Воздушно-десантных войск имеются новейшие автоматы производства концерна "Калашников" АК-12, снайперские винтовки СВД, ручные пулеметы ПКП "Печенег", пистолеты Ярыгина и ПМ, а также гранатометы.

Объекты под охраной

Помимо охраны основного пункта базирования на территории военного училища, миротворцы ОДКБ помогают обеспечивать безопасность различных стратегических объектов в Алма-Ате и ее пригородах. Российские десантники обороняют международный аэропорт, генеральное консульство России, главный узел связи "Казах-телеком", ТЭЦ-3, главный водозабор и насосную станцию, а также основные вышки связи.

В свою очередь представители Киргизии обеспечивают безопасность ТЭЦ-2, объекта, снабжающего город около 60% электроэнергии и тепла. "Наша задача здесь - помощь братскому народу Казахстана и обеспечить охрану и оборону важных государственных объектов. В настоящее время наша задача - обеспечить бесперебойную работу и охрану ТЭЦ-2", - заявил заместитель командира бригады ВС Киргизии "Скорпион".

Военнослужащие миротворческого контингента Белоруссии организовали охранение стратегически важного военного аэродрома Жетыген в пригороде Алма-Аты, который принял первые самолеты с миротворцами. Также под охрану был взят крупнейший в Казахстане арсенал артиллерийских боеприпасов близ села Капчагай в 60 км от Алма-Аты.

Контингент из Армении защищает городской хлебозавод и водоканал "Дружба". Военнослужащие Таджикистана обороняют вторую по важности точку энергетического комплекса города - ТЭЦ-1.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. В настоящий момент основной задачей российских подразделений является взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты.

Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом центральноазиатском государстве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, "в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".

Шойгу напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развертывание на территории Казахстана.

"В короткие сроки, всего за трое суток, самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ, достигнутым в результате совместных учений, а также опыту, полученному в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", - отметил глава МО РФ.

США не имеют права советовать контингенту ОДКБ, как наводить порядок и соблюдать права человека в Казахстане. Об этом говорится на странице российского дипведомства в Тwitter.

Дипломаты напомнили, что миротворцы ОДКБ находятся в республике по приглашению властей страны и выполняют задачи по охране.

«В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косово в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что американские власти умышленно забывают, что в результате систематического вмешательства США во внутренние дела других государств «надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке».

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США призывают ОДКБ вывести силы, переброшенные в Казахстан для урегулирования ситуации, когда об этом попросят местные власти. Он также прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена, заявив, что они «основаны на годах и десятилетиях исторического опыта».

9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ.