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57 минут назад

В США представили законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится.

В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.

«Обязательные санкции против чиновников: необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», – говорится в документе.

Текст публикует сенатский комитет по международным делам. Проект представила группа демократов во главе с Робертом Менендесом.

Уточняется, что сенаторы предложили ввести санкции против трех или более финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и «Транскапиталбанк».

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин предупредил главу США Джо Байдена о последствиях введения «суперсанкций» против России.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву в подготовке к нападению на Украину. Даже был назван предполагаемый срок – январь-февраль. Из-за этой «явной угрозы» администрация Байдена выработала пакет «сверхжестких санкций», подразумевающих «полную изоляцию российской финансовой системы».

Владимир Путин предупредил, что в случае, если эти «суперсанкции» действительно будут введены, Россия пойдет на полный разрыв отношений с США.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

В мире,Видео,Роберт Менендес,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Московский кредитный банк,Комитет госдумы по международным делам,Транскапиталбанк,Генштаб,Российский фонд прямых инвестиций,Совкомбанк,ФК Открытие,Альфа-банк,НАТО,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Россельхозбанк,Сбербанк России,РИА Новости,
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