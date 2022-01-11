В погромах в Алма-Ате заметили «примечательную деталь»

Турецкие торговые центры не пострадали в результате погромов в центре Алма-Аты. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, мародеры не притронулись к супермаркету Ramstore турецкой компании Migros Turk — все его стекла целы.

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В канале отметили, что это не доказывает иностранного «следа» в произошедших протестах, однако, как отмечает автор поста, «деталь, безусловно, примечательная».

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.