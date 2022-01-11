Украинских чиновников раскритиковали за ведение бизнеса в Крыму

«Не знаю, чем украинский народ провинился. Может мы заслуживаем такую власть? Я никак не мог понять, почему омбудсмен Елена Денисова постоянно так интересовалась Крымом. Теперь понятно, у нее там находится зона интересов. Это всего лишь маленький кусочек того, что на самом деле происходит. [...] Это один из примеров того, насколько над нами издеваются, а также того, насколько цинична эта власть. А еще пытаются нас учить – предатели мы или нет. Еще на этом фоне они вводят мониторинг средств массовой информации. Поэтому у киевских властей уже есть ответ на то: «Чей Крым?» – заявил эксперт в эфире телеканале UkrLife.