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42 минуты назад

Токаев впервые с начала беспорядков упомянул Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что при первом главе государства Нурсултане Назарбаеве в стране появилась прослойка богатых людей, которые теперь должны помочь народу. Выступление Токаева на заседании мажилиса опубликовал портал Tengrinews.

Президент подчеркнул, что ожидает значительных и регулярных отчислений со стороны бизнеса в общественный фонд «Народу Казахстана».

«Благодаря первому президенту - елбасы - в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», - заявил Токаев.

Он также заявил о высоком риске вывода капитала за рубеж через фиктивные сделки и поручил Национальному банку совместно с Агентством по финансовому мониторингу «обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций».

Куда перекинется казахстанский мятеж

По словам Токаева, Банк развития Казахстана превратился в «личный банк для избранного круга лиц».

«Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. <…> Сложившаяся система ориентирована на обслуживание крупных структур по принципу: «друзьям все, остальным - по закону», - подчеркнул он.

Ранее Токаев представил нового премьера (им стал Алихан Смаилов) и анонсировал серию реформ. Он заявил, что Комитет национальной безопасности не смог разглядеть «подрывную работу», которая, по его мнению, привела к беспорядкам.

Президент рассказал, что страну ждет полная перестройка служб национальной безопасности и вооруженных сил, ответственность за нападение на полицейских будет ужесточена, силовикам повысят зарплаты.

Токаев назвал экономическую систему страны неэффективной, сообщил о планах обложить бензин дополнительным акцизом, объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов и глав администраций, а также анонсировал создание специального фонда развития, в который будут делать взносы крупные компании страны.

В мире,Видео,Нурсултан Назарбаев,
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