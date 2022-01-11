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1 час назад

Токаев объявил 5-летний мораторий на увеличение зарплат министров и депутатов Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат министров, глав регионов и депутатов страны. Об этом глава государства сказал на заседании Мажилиса (парламента) по завершении заседания оперативного штаба, передает «Интерфакс».

Токаев объявил мораторий на увеличение зарплат чиновников
Фото: ReutersReuters

«Считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — сказал казахстанский лидер.

По его словам, вопрос о зарплатах чиновников возник в конце 2021 года. При этом президент отметил, что их зарплаты «вполне достаточны».

Ранее Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике завершена.

Также 11 января Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Казахстана Алихана Смаилова новым премьер-министром республики. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

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